Депутат Госдумы Александр Бородай в комментарии изданию «Царьград» заявил, что на смену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придут «еще большие радикалы».

«Никаких миролюбивых лидеров там не будет, и они там невозможны», — высказался политик, добавив, что на миролюбивую Украины рассчитывать бесполезно.

Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. Политик также добавил, что первостепенным шагом должна стать разработка плана урегулирования с гарантиями безопасности для Украины.