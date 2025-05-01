Пушков объяснил раздувание «российской угрозы» Европой

Европейские политики намеренно раздувают тему о якобы существующей российской угрозе, чтобы оправдать непомерные траты на Украину, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, лидеры европейских государств преувеличивают угрозу со стороны России.

«Они создают такую "угрозу" намеренно, дабы оправдать свою политику разрыва экономических отношений с Россией и маниакальной траты ресурсов на Украину», — объяснил российский политик.

Он обвинил Европу в опосредованной войне с Россией. По мнению Пушкова, такой конфликт ведет к ослаблению блока, а недальновидная политика европейских либералов будет иметь не только финансовые последствия.

В марте депутаты Европарламента приняли необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию «главной угрозой для Евросоюза» (ЕС).