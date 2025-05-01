Журналистам Запада следует задавать вопросы и будить совесть у тех, кто обязан реагировать на подлинные преступления киевского режима. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В своём Telegram-канале дипломат обратила внимание на отсутствие реакции международных организаций на удар ВСУ по рынку в Алёшках Херсонской области, в результате которого погибли мирные жители.

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Захарова добавила, что с ангажированными чиновниками от международных структур «давно всё понятно», и своё слово могут и должны сказать журналисты.

«Задавайте вопросы, будите совесть у тех, кто обязан реагировать на подлинные преступления, адресуйте запросы на комментарии представителям международных организаций, добивайтесь правды!» — обратилась она к ним.

Ранее в МИД России заявили, что атака ВСУ на рынок в Алёшках — на совести стран Запада, поставляющих оружие на Украину.