Захарова высказалась о задержании корреспондента RT в Румынии

Корреспонденту RT Чею Боузу запрещают заниматься его профессиональной деятельностью в Румынии, хотя он ничего не нарушал. Об этом в четверг, 1 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Он ничего не нарушал, пересек границу легально <...> Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета, — отметила дипломат в эфире телеканала RT.

О задержании Боуза в аэропорту Бухареста в Румынии стало известно 1 мая. По словам журналиста, полицейские вывели его из самолета после приземления. Сам Боуз планировал освещать выборы в Румынии, которые должны пройти 4 мая.

В начале марта Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру оппозиционера Кэлина Джеорджеску на президентских выборах. Вскоре член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя решение бюро, заявил, что в Румынии назревает «политическое землетрясение».

В декабре прошлого года суд Румынии впервые аннулировал результаты первого тура президентских выборов, по которым лидировал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску. «Вечерняя Москва» разбиралась, что не так с выборами в Бухаресте.