В МИД РФ оценили возможность возвращения Украины к границам 1991 года

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте ведомства.

Дипломаты заметили, что утром 1 мая ВСУ с помощью FPV-дронов в очередной раз атаковали российский гражданский объект — многолюдный рынок города Алешки Херсонской области.

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По предварительным данным, погибли 7 мирных жителей, получили ранения свыше 20 человек. Затем противник предпринял вторую атаку, против прибывших спасателей.

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — подчеркнули в МИД.

В пресс-службе констатировали, что все виновные и причастные к акции ВСУ будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону.