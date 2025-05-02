Сделку по ресурсам Украины назвали попыткой обмануть Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал сделку между США и Украиной по недрам. Его слова приводит РИА Новости.

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Шеремет назвал сделку по ресурсам попыткой обмануть президента США Дональда Трампа. Он выразил уверенность, что американский лидер будет разочарован соглашением, поскольку оно является пустышкой.

В Раде раскрыли последствия сделки по ресурсам для Украины

«[Президент Украины Владимир] Зеленский просто хочет его надурить, потому что все запасы природных ресурсов уже давно распроданы. Зеленский сегодня - это голый король. Большего мошенника чем Зеленский трудно сыскать», — отметил парламентарий.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.