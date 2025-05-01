В Кремле назвали количество вернувшихся в РФ пленных на Пасху

На Пасху в РФ вернулись 246 пленных россиян благодаря содействию со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого Путин высоко оценил содействие Абу-Даби в обмене пленных между Россией и Украиной.

«Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи (19 апреля) на Родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Кремля.

До этого российские военные, вернувшиеся домой в рамках недавнего обмена пленными между Россией и Украиной, рассказали о жестоком обращении в украинском плену.

Боец из Бурятии с позывным «Гера» сообщил, что его били битой и пытали электрошокером из-за его национальности. При этом украинские надзиратели фотографировали происходящее на мобильные телефоны и гордились, что «поймали бурята».