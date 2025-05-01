Путин оценил помощь ОАЭ при возвращении 246 российских военных

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном отметил стратегический уровень двусторонних отношений и успешное взаимодействие по чувствительным вопросам.

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном состоялся, передает сайт Кремля.

Стороны выразили удовлетворение динамикой российско-эмиратских отношений, подчеркнув их стратегический характер, а также сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Путин особо отметил содействие Эмиратов в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Благодаря усилиям эмиратской стороны в апреле на Родину вернулись 246 российских военнослужащих.

Президент ОАЭ поздравил Путина и российский народ с предстоящей 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина провели обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 246 российских военнослужащих, а еще 31 украинский раненый был передан украинской стороне в качестве жеста доброй воли, а Министерство обороны России опубликовало видео с моментом прибытия освобожденных из украинского плена военнослужащих.