Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном.

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Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Кремле.

В ходе разговора глава РФ поблагодарил своего коллегу за содействие в обменах пленными между Украиной и Россией.

— Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи на родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих, — отметили в Кремле.

Мухаммед Аль Нахайян, в свою очередь, поздравил Путина и весь народ России с приближающимся 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

— Мухаммед Аль Нахайян поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, — передают в пресс-службе Кремля.

Во вторник, 29 апреля, переговоры прошли между Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Они длились четыре часа. Встреча проходила в Волгограде. Перед этим президенты выступили на международном форуме «Великое наследие — общее будущее».