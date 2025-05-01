Власти Германии по-хамски пытаются отстранить российских представителей от мероприятий в честь 80-летия Великой Победы. Об этом заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Ранее МИД ФРГ выпустил документ с рекомендацией муниципалитетам не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы.

"Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно - абсолютное злодейство", - сказал он.

В Германии возмутились из-за запрета участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

По словам Примакова, во многих муниципалитетах "плевать хотели на эти инструкции".