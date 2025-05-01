Примаков: ФРГ по-хамски отстраняет представителей РФ от мероприятий ко Дню Победы
Власти Германии по-хамски пытаются отстранить российских представителей от мероприятий в честь 80-летия Великой Победы. Об этом заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Ранее МИД ФРГ выпустил документ с рекомендацией муниципалитетам не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы.
"Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно - абсолютное злодейство", - сказал он.
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По словам Примакова, во многих муниципалитетах "плевать хотели на эти инструкции".
"И отлично, - указал он. - Представители нашего посольства и общественности присутствуют на многих мероприятиях, потому что для многих немцев тоже очевидно, что это абсолютное непотребство".