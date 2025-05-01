В МИД оценили заявления о пророссийском характере администрации США

Илья Родин

Действующая администрация США является проамериканской, не следует говорить, что она якобы пророссийская, разъяснил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД оценили заявления о пророссийском характере администрации США
© РИА Новости

В декабре 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп — сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.

«Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», — заявил Полянский.

Ранее зампостпреда сообщил, что европейские и британские дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры Москвы и Вашингтона.

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Вместе с тем, пояснил Полянский, продвигаемый некоторыми западными дипломатами нарратив изменился. В 2022-2024 годах они требовали вывести войска, в этом году стали просить о бессрочном прекращении огня.

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