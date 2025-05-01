В МИД оценили заявления о пророссийском характере администрации США

Действующая администрация США является проамериканской, не следует говорить, что она якобы пророссийская, разъяснил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА Новости.

В декабре 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп — сильный человек, не любящий откладывать дела на потом, он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.

«Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», — заявил Полянский.

Ранее зампостпреда сообщил, что европейские и британские дипломаты в ООН пытаются сорвать переговоры Москвы и Вашингтона.

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Вместе с тем, пояснил Полянский, продвигаемый некоторыми западными дипломатами нарратив изменился. В 2022-2024 годах они требовали вывести войска, в этом году стали просить о бессрочном прекращении огня.