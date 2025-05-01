В МИД высказались о выходе Молдавии из СНГ

Молдавия официально не сообщала о своем намерении покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ), заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.

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"Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало", – подчеркнул Агасандян.

Представитель МИД РФ отметил, что в случае принятия Молдавией такого решения это вызовет сожаление, так как негативные последствия отразятся прежде всего на гражданах республики. Однако, по его мнению, политически уход Молдавии не окажет существенного влияния на работу СНГ.

Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли о планах пересмотреть свое участие в СНГ. В 2023–2024 годах Кишинев начал процедуру денонсации ряда соглашений в рамках объединения.