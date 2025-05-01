Стало известно о возможном визите представителя США в Москву на День Победы
Представитель США может стать гостем на Параде Победы 9 Мая. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По словам источника, Москву может посетить госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что главы 20 государств и правительств пообещали приехать в российскую столицу на торжества в ознаменование 80-летия Великой Победы.
Среди них руководители Китая, Бразилии, стран СНГ, ряда государств Европы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от визита на фоне возможного конфликта с Пакистаном — его заменит один из ключевых министров.
В Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая
Также для участия в праздничном Параде Победы приглашены военные из 19 стран.