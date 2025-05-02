Депутат обратился к Малахову из-за подарка Киркорову

Телеведущему и шоумену Андрею Малахову стоит отдать полтора миллиона рублей, которые он потратил на букет для певца Филиппа Киркорова, на нужды спецоперации. Такое мнение выразил депутат Брянской облдумы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

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По его словам, ведущему необходимо пересмотреть свои приоритеты. Он добавил, что каждый может самостоятельно распоряжаться своими средствами, однако такая демонстрация роскоши неуместна, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами.

— Малахову стоит пересмотреть свои приоритеты и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, или на помощь нуждающимся семьям. Я уверен, что такой поступок вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества, — сказал Иванов.

Общественник добавил, что такие траты вызывают вопросы у многих россиян, особенно у малообеспеченных сограждан. По его словам, покупать настолько дорогой букет — неэтично, сообщает News.ru.

1 мая Малахов подарил Киркорову на празднование 58-летия букет за 1,5 миллиона рублей. Телеведущий приобрел два вязаных цветочных букета от бренда Bottega Veneta.

В конце января глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что необходимо полностью запретить Киркорову выступать с концертами в РФ.

Певец вызвал волну негодования у «Ветеранов России» после того, как вместе с певицей Кристиной Орбакайте выступили на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Артист спел на азербайджанском языке и на иврите. Общественники тогда заявили, что полученный за мероприятие гонорар певец должен пожертвовать на нужды спецоперации на Украине.

Еще в 2022 году Киркоров являлся одним из самых высокооплачиваемых артистов российского шоу-бизнеса. По словам его подруги, диджея Кати Гусевой, исполнитель брал около 10 миллионов рублей за выступление.