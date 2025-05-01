Полянский допустил переговоры России с Украиной в скором времени

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил переговоры с Украиной в ближайшее время, в случае если Киев приложит серьёзные усилия по устранению проблем конфликта.

Полянский допустил переговоры России с Украиной в скором времени
© ZUMA / ТАСС
«Если будут предприняты серьёзные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро», — сказал он РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что работа по решению конфликта на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате.

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