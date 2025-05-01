Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал о лицемерной позиции Молдавии в отношении СНГ.

Как он отметил РИА Новости, молдавская страна фактически прекратила участие в работе органов СНГ и не платит взносы в организацию, но при этом продолжает пользоваться преимуществами объединения.

«Молдавия... отсутствует на заседаниях уставных органов, не присоединяется к принимаемым решениям, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов Содружества», — указал Агасандян.

В тоже время, как отметил представитель МИД России, Кишинёв не гнушается пользоваться в рамках СНГ зоной свободной торговли, безвизовым режимом и особыми условиями в сфере трудовой миграции.

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