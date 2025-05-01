"Доломал": Медведев объяснил соглашение по ископаемым между США и Украиной

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал соглашение по полезным ископаемым, достигнутое США и Украиной.

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По словам российского политика, президент США Дональд Трамп "доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь" своими ресурсами.

"Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны", — говорится в Telegram-канале Медведева.

Также зампред Совбеза заявил, что "глубинное государство" в США оказывает Трампу ожесточенное сопротивление.

Медведев рассказал о промахе Трампа

Соглашение о добыче полезных ископаемых было подписано США и Украиной 30 апреля. Оно предусматривает создание фонда, который, по словам американских властей, будет выплачивать Украине около 175 миллиардов долларов.