Медведев объяснил падение рейтинга Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что рейтинги президента США Дональда Трампа падают из-за сопротивления «глубинного государства» (англ. — deep state).

«Рейтинги Трампа ушли вниз, «глубинное государство» оказывает ему ожесточенное сопротивление», — сообщил Медведев.

Он отметил, что сенат США, ведомый республиканцами, готовится ввести против России очередные «сокрушительные санкции».

«Посмотрим на ответ новой администрации», — добавил Медведев.

Также он отметил, что Москва практически не торгует с Вашингтоном, поэтому ее не затрагивают «зверские» американские тарифы. По его словам, в повышении пошлин на ввозимые в США российские товары в любом случае не было бы смысла.

На прошлой неделе агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США, при этом 62% респондентов считают, что США развиваются в неправильном направлении.