Президент США Дональд Трамп «доломал» киевский режим, теперь Украине придется расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — добавил он.

Медведев также отметил, что май начинается бурно и отнюдь не мирно. «День Победы еще впереди», — заключил политик.

Ранее 1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. По данным Bloomberg, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.