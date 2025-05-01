В ООН озвучили позицию Трампа насчет требований России по Украине

Президент США Дональд Трамп понимает, что у России есть законные требования в рамках возможной сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Я думаю, он (Трамп. — «Газета.Ru») прекрасно понимает, что у России есть вполне законные требования, законные ожидания от этого мирного урегулирования», — сказал Полянский.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия должна заключить мирный договор не с США, а с Украиной. При этом представитель Кремля отметил, что Москва благодарна Вашингтону, который пытается выступить посредником в решении конфликта и прилагает для этого «поистине неистовые усилия».

Дипломат Полянский: Трамп искренне хочет мира на Украине

В свою очередь власти США грозятся выйти из переговорного процесса. В частности, заявления о том, что терпение Вашингтона подходит к концу, сделали американский президент Дональд Трамп и госсекретарь страны Марко Рубио. Они предупредили Россию и Украину, что если не удастся добиться прекращения огня в ближайшее время, то Вашингтон займется другими внешнеполитическими вопросами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.