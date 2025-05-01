Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин очень умный и хитрый человек, который не хотел заканчивать войну, а соглашение о ее прекращении теперь не гарантировано. Об этом сообщает НТВ.

© Лента.ру

«Путин очень мудрый и хитрый человек. У него не было намерения кончать войну. Он хотел всю территорию. Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — сказал он.

СМИ: Трамп сталкивался с препятствиями в контактах с Путиным

Ранее сообщалось, что Трамп не будет настаивать на том, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский проводил выборы на Украине в рамках условий мирного соглашения.

До этого Трамп заявлял, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с Владимиром Зеленским.