Слуцкий расценил угрозы Зеленского как подготовку к теракту

Угрозы Владимира Зеленского о Параде Победы на Красной площади в Москве стоит расценивать как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта, поскольку его намерены посетить руководители и высокие представители более 20 зарубежных стран. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он приложил к своему посту ссылку на новость, в которой говорится, что Зеленский и его «приспешники» в Верховной раде публично обсудили военные возможности ВСУ с целью нанесения удара по Красной площади во время Парада Победы в Москве 9 мая. Слуцкий назвал это «террористическим бредом киевского режима».

«И это — всего через пару дней после объявленного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия в честь Дня Победы. Реальный "ответ" киевской хунты на гуманное предложение Москвы? Показатель готовности к прекращению огня и "безусловному миру"? Неприкрытый фашизм и кощунство — суть тех, кто сегодня узурпировал власть на Украине», — написал он.

Также Слуцкий обратил внимание на то, что Парад Победы в Москве намерены посетить руководители высокие представители более 20 зарубежных стран.

«В этом контексте все заявления укронацистов должны быть расценены как план по подготовке и проведению беспрецедентного межгосударственного теракта. Именно на это должно обратить внимание все мировое сообщество», — добавил он.

При этом Слуцкий уверен, что «больным фантазиям бандеровцев не суждено сбыться», поскольку Москва «не позволит сорвать празднование 80-летия Великой Победы и сохранит историческую правду и память о тех, кто спас Европу от "коричневой чумы"».