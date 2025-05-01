Путин встретился в Кремле с вице-премьером ОАЭ Аль Нахайяном

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Президент России Владимир Путин встретился в Москве с заместителем премьер-министра, главой МВД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ
© РИА Новости

Как отмечается, при этом также участвовал глава российского МВД Владимир Колокольцев. На видео со встречи в Кремле президент РФ тепло приветствует гостя, обменивается с ним рукопожатием и говорит, что «очень рад» его видеть.

«Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые, дружеские отношения», — отмечает российский лидер перед началом переговоров.

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27 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у РФ прекрасные отношения с ближневосточными странами — Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и ОАЭ. По его словам, эти государства действительно проявляют интерес к России.

Так, ОАЭ неоднократно выступали в роли посредника при обмене пленными между РФ и Украиной. В последний раз, 19 апреля, МИД ближневосточной страны поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество и отметил, что очередной успешный обмен пленными «отражает доверие и признательность» обеих сторон по отношению к ОАЭ. В министерстве подчеркнули, что поддерживают все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее туристов из России выгнали с пляжа в ОАЭ.

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