Путин встретился с вице-премьером ОАЭ

Вечером президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем премьера ОАЭ, министром внутренних дел страны Сейфом Бен Заидом Аль Нахайаном.

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"Очень рад вас видеть. У нас с Объединенными Арабскими Эмиратами светлые, очень теплые, дружеские отношения", - оценил Путин.

Дальше встреча продолжилась в закрытом режиме.

Накануне Аль Найхайян также встречался со своим российским коллегой, главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области борьбы с преступностью.