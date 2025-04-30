Путин рассказал, где ночует последние три года

Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в Кремле. Соответствующее признание он сделал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

На видео, опубликованном в его Telegram-канале, Путин и Зарубин вместе заходят в кремлевскую квартиру президента РФ. За спиной у российского лидера можно увидеть портрет императора Александра III, восхищение которым он неоднократно высказывал.

«Последние три года — в основном здесь», — ответил Путин на вопрос о том, где он ночует.

Увидев стоящий у окна белый рояль Зарубин спросил, успевает ли президент играть на нем. Путин ответил, что это получается делать «очень редко».

Также президент РФ показал журналистку библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».