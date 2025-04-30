Власти Севастополя лишили имущества «заукраинцев»

Власти Севастополя приняли решение о переводе в государственную собственность активов, принадлежащих лицам, уличенным в финансовой поддержке украинской армии. Об этом сообщил губернатор города, Михаил Развожаев, через свой Telegram-канал.

По итогам заседания правительства Развожаев отметил, что благодаря деятельности антитеррористической комиссии был расширен список имущества, перешедшего в собственность Севастополя от физических и юридических лиц, включая иностранных граждан и компаний. Комиссия установила, что Хухра В. (1986 г.р.), Григорян Р. (1977 г.р.) и Лаврентьева Н. (1981 г.р.) осуществляли сбор средств для финансирования вооруженных формирований Украины, что, по мнению властей, представляет угрозу безопасности и конституционному порядку России.

Также была установлена связь между ООО "НПП "ЭС. Т. КОМ" и ООО "Частная охранная организация "Коммодор" и ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", чьи активы ранее были национализированы.

Кроме того, расширен перечень организаций, не выполнивших требования по приведению учредительных документов в соответствие с российским законодательством и не зарегистрировавшихся в ЕГРЮЛ до установленного срока. В их числе ООО "МСМ" (нежилые помещения на Старосеверной набережной и Якорной улице) и ООО "Мидас Инвест" (здание дома культуры в Инкермане).

Развожаев подчеркнул, что данное имущество будет признано собственностью Севастополя. Здание дома культуры в Инкермане будет передано департаменту культуры для восстановления. Кроме того, после инвентаризации активов ПАО "Севастопольгаз", список имущества, находящегося в собственности города, был дополнен. Ранее правительство Севастополя уже национализировало имущество ряда лиц, оказывающих поддержку киевскому режиму. В октябре 2024 года "Севастопольгаз", которым владели украинские олигархи, также перешел в государственную собственность.

Ранее прокуратура Севастополя вернула гражданам 4,5 млн рублей, потерянных из-за телефонных мошенников. Кроме того Кроме того, прокуратура Севастополя призывает граждан быть осторожными и избегать попадания в схемы мошенников