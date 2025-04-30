Шойгу: США и РФ наметили пути урегулирования по Украине

Москва и Вашингтон в ходе переговоров наметили пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает «Коммерсантъ».

Он отметил, что предложения РФ по урегулированию конфликта на Украине хорошо известны и заключаются в выводе ВСУ из новых российских регионов, отказе Киева от членство в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также обеспечении прав русскоязычных граждан. Однако, по словам Шойгу, Москва не питает иллюзий по поводу договороспособности Украины.

«В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса», — сказал он на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС.

При этом Шойгу указал, что Европа стремится затянуть конфликт и подталкивает Киев не выполнять договоренности.