Путин впервые показал свою квартиру в Кремле

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Президент России Владимир Путин признался, что последние три года он часто ночует в стенах Кремдя. Он впервые показал свою кремлевскую квартиру в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент разместили в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Путин впервые показал свою квартиру в Кремле
© globallookpress.com

На видео Путин и Зарубин заходят в апартаменты российского лидера. За спиной президента виднеется портрет императора Александра III, о почтении к которому он упоминал не единожды.

Журналист задал Путину вопрос: «Вы, получается, здесь часто ночуете?» «В последние три года в основном здесь», — ответил он.

Также в поле зрения камеры попал белый рояль у окна. Российский лидер признался, что играть ему удается очень редко. После этого Путин показал гостю библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход документального фильма, посвященного Владимиру Путину. Премьера фильма состоится на одном из ведущих телеканалов страны, точная дата пока не объявлена.

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