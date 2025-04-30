Подросток объяснил, почему отказался садиться во время разговора с Путиным

На марафоне российского общества «Знание» президент России Владимир Путин пообщался с 13-летним Никитой Гоголевым из Ставропольского края, который зачитал главе государства отрывок из своего стихотворения, посвящённого Дню Победы.

Президент, выслушав выступление подростка, предложил Никите снова сесть.

«Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», — ответил он на просьбу Путина.

Президент, со своей стороны, отметил, что в России с большим уважением относятся к традициям Кавказа.

«Они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны», — сказал глава государства.

Во время своего выступления президент заявил, что Россия — это нация победителей, тогда как проигравшие нации пытаются ей что-то навязать.