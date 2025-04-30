Шойгу назвал предложения России по Украине

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что предложения России по Украине хорошо известны. Его слова приводит ТАСС.

«Вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО», — заявил Шойгу.

Также среди требований России он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан».

В США раскрыли условия Украины для завершения конфликта

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время последнего визита в Россию пытался убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта, однако глава государства якобы отказался от этого предложения. Согласно информации агентства, президент России требует, чтобы в мирном соглашении все еще сохраняющиеся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) части Запорожской, Херсонской областей и Донбасса перешли к Москве.