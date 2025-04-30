Шойгу высказался о подразделениях стран Запада на Украине

Военные подразделения западных государств в случае их появления на Украине будут рассматриваться в качестве законных целей для ВС России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на планы по введению «неких псевдомиротворцев на территорию Украины». По мнению Шойгу, это свидетельствует о «готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами», но в Киеве «этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать».

«Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для ВС РФ», — сказал он на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.