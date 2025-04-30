Шойгу: РФ не питает иллюзий относительно договороспособности Украины

ТАССиещё 1

Российская сторона не питает иллюзий насчет договороспособности Украины, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: РФ не питает иллюзий относительно договороспособности Украины
© РИА Новости
"Не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства. Яркие примеры - саботаж Киевом тридцатидневного моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия", - сказал он в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

Шойгу подчеркнул, что к таким действиям киевский режим "подталкивают государства Европы".

"Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений", - заверил секретарь СБ РФ.
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