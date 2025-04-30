Шойгу: РФ не питает иллюзий относительно договороспособности Украины

Российская сторона не питает иллюзий насчет договороспособности Украины, которая регулярно нарушает взятые на себя обязательства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства. Яркие примеры - саботаж Киевом тридцатидневного моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия", - сказал он в видеообращении на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

Шойгу подчеркнул, что к таким действиям киевский режим "подталкивают государства Европы".