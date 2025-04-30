Путин вспомнил рассказы матери о блокаде Ленинграда

Президент России Владимир Путин вспомнил рассказы своей матери о блокаде Ленинграда во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые» Путин вспомнил рассказы свой матери — она пережила блокаду Ленинграда. По словам президента, его мать не много рассказывала о том времени, но он все равно запомнил ее слова на всю жизнь.

«Мне моя мама рассказывала. Не много очень. Об эпизодах ВОВ. Они едва выжили во время блокады. И в то время, когда отец воевал на фронте. Вот когда люди, которым доверяешь полностью, это доходит до сердца. И вызывает желание закрепить эту информацию», — заявил он.

Помимо этого Путин вспомнил письмо собственного деда-фронтовика, которое он однажды прочитал. По словам президента, в письме его дед обращался к нему на «Вы», а еще писал с ошибками — он был деревенским человеком.