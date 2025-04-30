Лавров рассказал доминиканскому коллеге о совещании глав МИД стран БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно рассказал своему доминиканскому коллеге Роберто Альваресу о содержании дискуссий заседания Совета глав МИД стран БРИКС, которое состоялось в Бразилии.

"Говорили мы, конечно же, и о том, как развиваются дела в сфере различных дискуссий о реформе Организации Объединенных Наций, о тех тенденциях, которые мы наблюдаем в контексте становления многополярного миропорядка. И в этой связи, по просьбе моего коллеги, мы подробно рассказали о содержании дискуссий и об итоговых решениях заседания Совета министров иностранных дел БРИКС и о заседаниях членов БРИКС с государствами-партнерами, которые только что вчера и позавчера состоялись в Рио-де-Жанейро", - отметил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Альваресом.