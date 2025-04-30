Путин рассказал о тронувшем его письме деда времен ВОВ

Президент России Владимир Путин в среду, 30 апреля, в ходе общения с участниками марафона «Знание. Первые» рассказал о письме своего деда, которое дало ему возможность с новой стороны взглянуть на события периода Великой Отечественной войны и глубже осознать то, что тогда переживала вся страна.

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По словам главы государства, во время чтения письма ему удалось прочувствовать «ткань» событий того времени, понять живших тогда людей, их эмоции, чувства и то, как и о чем они говорили. Он рассказал, что его дедушка был простым человеком, который хоть и писал с ошибками, но в тексте обращался к своему сыну на «вы». Президент поделился, что его родственник в письме поведал, как у него на руках умерла жена из-за попадания пули в живот.

— Она понимает, что умирает, а ему говорит: «Не плачь, не расстраивай меня». Умирая, думает о нем. Невероятно просто. А в конце вывод: «Бейте гадов», — передает слова Путина официальный сайт марафона.

Вместе с тем президент отметил, что при парламентском собрании России и Белоруссии необходимо создать специальную комиссию по сохранению памяти о Второй мировой войне. Путин также подчеркнул, что разрушительные последствия в мире возникают из-за фальсификации истории, поэтому гражданам России необходимо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин тоже заявил о том, что Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы боевых действий, отметив, что их преданность делу вдохновляет россиян и сейчас.