Путин не исключил возвращения названия Сталинград

Президент России Владимир Путин 30 апреля заявил о том, что не против подумать над возвращением Волгограду названия Сталинград. Глава государства предложил спросить об этом у жителей.

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Российский лидер проводит встречу с участниками просветительского марафона «Знание. Первые». Кремль транслирует выступление главы государства на своей странице в соцсетях.

«Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что надо выяснить мнение большинства жителей города по этому вопросу.

Как писала ранее «Парламентская газета», Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Такое решение было принято для «увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне».