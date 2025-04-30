Путин назвал Россию нацией победителей

Россия — это нация победителей. Об этом во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, «проигравшие нации пытаются что-то навязать России и извратить».

«А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же», — добавил Путин.

Ранее президент РФ сообщил, что в зоне СВО на стороне РФ воюют граждане Франции, их подразделение называется «Нормандия — Неман».