Путин объяснил разницу между национализмом и патриотизмом

Любить свою родину - это не значит ненавидеть другие страны и национальности, в этом отличие патриотизма от национализма, заявил президент России Владимир Путин.

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"Национализм - это первая стадия нацизма, это первый шаг. Потому что нациализм основан не только на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Вот в чем суть национализма. Патриотизм - это совсем другое дело: любить свою родину - это не значит ненавидеть других. А национализм подпитывается именно этим - ненавистью к другим странам и к другим народам", - сказал Путин во время общения с участниками марафона "Знания.

Первые" в музее Победы на Поклонной горе.

Нужно воспитывать самих себя и весь окружающий нас мир в любви друг к другу, отметил он.