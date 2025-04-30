Отношения России и Европы рано или поздно восстановятся, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» российского общества «Знание».

«Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны. — RT): белое и чёрное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее во время лекции на просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил, что Россия является неотъемлемой частью Европы и мира.