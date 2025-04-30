Путин назвал День Победы особым праздником для всей России
Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы особым праздником для всей России. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, российский лидер высказался о значении Дня Победы для россиян в рамках выступления на просветительском марафоне российского общества «Знание».
«День Победы — особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что все народы СССР внесли общий вклад в разгром нацизма, но больше всего на алтарь Победы положила РСФСР в силу своего размера.
Память о подвиге защитников Отечества составляет «одно из сутевых начал всего многонационального народа России», констатировал Путин.