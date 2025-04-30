Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы особым праздником для всей России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер высказался о значении Дня Победы для россиян в рамках выступления на просветительском марафоне российского общества «Знание».

«День Победы — особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что все народы СССР внесли общий вклад в разгром нацизма, но больше всего на алтарь Победы положила РСФСР в силу своего размера.

Память о подвиге защитников Отечества составляет «одно из сутевых начал всего многонационального народа России», констатировал Путин.