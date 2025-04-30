Путин назвал республику СССР, внесшую наибольший вклад в разгром нацизма

Президент России Владимир Путин заявил, что все народы СССР внесли общий вклад в разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны. Больше всего на алтарь Победы в силу своего размера положила РСФСР, сказал российский президент.

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Потери Российской Советской Федеративной Социалистической Республика в составе Советского союза, по словам Путина, составили почти 70 процентов от всех потер СССР, сказал Путин.

Путин в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" сказал, что Победа в Великой Отечественной войне стала "триумфом советского и российского народа".

День Победы является особым днем для российского народа и "практически каждой российской семьи", сказал Путин.