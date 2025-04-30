The Atlantic: Трамп не добился уступок от России по теме Украины

США спустя три месяца переговоров по Украине не смогли добиться ни одной уступки от президента России Владимира Путина, утверждает журнал The Atlantic.

«Трамп после трёх месяцев переговоров не смог добиться ни единой уступки от Путина», — говорится в статье.

Как считают авторы, обсуждаемая в США сделка по Украине «однобока» в пользу России, поэтому президенту Трампу и его команде «пришлось сфабриковать российские «уступки».

В Кремле отмечали, что работа по решению конфликта на Украине продолжается. По его словам, она не может вестись в публичном формате.