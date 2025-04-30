Шойгу рассказал об угрозе со стороны ИГ* и «Аль-Каиды»**

Ряд стран активно использует террористические группировки в своих геостратегических целях, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Шойгу рассказал о ситуации с терроризмом в ходе выступления на сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Отдельные европейские государства всё более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, прежде всего в противостоянии со странами, не признающими доминирования», — отметил Шойгу.

По его словам, террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией.

Вместе с тем, заметил Шойгу, самые серьёзные вызовы мировой безопасности исходят от запрещенных на территории России «Исламского государства»* и «Аль-Каиды»**. Они быстро приспосабливаются к меняющимся геополитическим условиям.

*«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.

**«Аль-Каида» признана в России террористической решением Верховного суда, её деятельность в стране запрещена.