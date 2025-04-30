Лихачев: РФ готова обсудить с США их присутствие на ЗАЭС

Андрей Дуванов

Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

Россия готова обсудить с США их присутствие на ЗАЭС
© РИА Новости

Он отметил, что данный вопрос вынесут на повестку, если такое политическое решение примут власти России.

«Мы готовы обсудить это с американской стороной», — добавил Лихачев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений относительно дальнейшей судьбы ЗАЭС и ее возможного управления США и Украиной. При этом в Белом доме сообщали, что американский президент Дональд Трамп предложил помощь в управлении атомными электростанциями и обсуждал это с Владимиром Зеленским.

Напомним, что в настоящее время Запорожская АЭС находится под контролем России.

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