Россия готова обсудить с США их присутствие на ЗАЭС

Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

Он отметил, что данный вопрос вынесут на повестку, если такое политическое решение примут власти России.

«Мы готовы обсудить это с американской стороной», — добавил Лихачев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Вашингтона предложений относительно дальнейшей судьбы ЗАЭС и ее возможного управления США и Украиной. При этом в Белом доме сообщали, что американский президент Дональд Трамп предложил помощь в управлении атомными электростанциями и обсуждал это с Владимиром Зеленским.

Напомним, что в настоящее время Запорожская АЭС находится под контролем России.