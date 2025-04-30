В Литве заявили, что попали в «когти России» в сфере миграции

В Литве становится все больше мигрантов, это несет риски для страны, рассказал председатель Комитета сейма по нацбезопасности и обороне Гедримас Еглинскас. Об этом пишет «Sputnik Литва» в Telegram-канале.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что христианское учение якобы следует исправить в соответствии с нынешней геополитической обстановкой.

«Когти России вылезают во всех сообществах, давайте поймем, у тех, кто приезжает, здесь могут быть связи, может быть, не обязательно доказанные, но все равно люди говорят по-русски, у них есть определенная история, как личная, так и институциональная. Так что риск на самом деле существует», — разъяснил Еглинскас.

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По словам парламентария, число мигрантов в республике постоянно растет. На этом фоне власти страны вправе говорить, добавил он, о мнимом возрастании рисков для Литвы.