С приходом к власти в США Дональда Трампа в 2025 году отношение к украинскому конфликту резко поменялось, однако самым главным его достижением стало стремление к «диалогу», рассказал посол по особым поручениям МИД России по украинским преступлениям Родион Мирошник. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Мирошника, желание вести прямой диалог и найти пути решения конфликта стало главным достижением американского лидера.

Также он отметил, что стала четко видна позиция европейский стран, которые критикуют мирные инициативы Трампа. Более явно проявился и радикальный настрой Киева.

Ранее Трамп заявил, что считает достижения своей администрации за первые 100 дней у власти историческими, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».