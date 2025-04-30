Захарова обвинила ЕС в применении бандитских методов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия использует «методы мафии и преступников». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала новость о том, что Еврокомиссия пригрозила «последствиями» президенту Сербии Александру Вучичу — ранее он заявил, что собирается посетить Парад Победы в Москве 9 мая. По мнению дипломата, такие методы больше характерны для диктатур, а не для демократических режимов.

«В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает — к диктатуре», — заявила она.

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Захарова также добавила, что подобные угрозы «напоминают пиратские черные метки». При этом она подчеркнула, что Сербия является только потенциальным членом Евросоюза, то есть еще не находится под прямым влиянием структуры.

«Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же “Европейская комиссия”, которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел. Если они так по-хамски относят к потенциальным членам, что же будет, когда государство полностью подчинится воле этих еврохулиганов?», — добавила она.

Ранее Вучич заявил, что приедет на Парад Победы в Москву.