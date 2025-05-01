В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде 9 мая

Депутат Государственной думы России от Севастополя Дмитрий Белик расценил слова президента Украины Владимира Зеленского о параде ко Дню Победы в Москве как отказ от перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, угрозы четко показывают нежелание украинской стороны соблюдать перемирие на 9 мая. Парламентарий считает, что президенту Украины нужна «пиар-победа» на фоне неудач на фронте, поэтому он делает подобные заявления.

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29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил он.

В этот же день газета Politico сообщила, что часть европейских союзников Украины отклонила предложение Киева на саммит, запланированный на 9 мая. О других планах на этот день сообщили премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.