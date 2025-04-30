Песков сообщил о восстановлении каналов связи между РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все необходимые каналы для диалога между Россией и США уже восстановлены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, прямой контакт между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом будет установлен «при необходимости». Песков подчеркнул, что прямой контакт лидеров стран «всегда эффективен».

«[Это] всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем и экспертном уровнях», - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин и Трамп провели несколько телефонных разговоров. Президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп высказывался за «скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин поддержал «один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи.