«Наш долг - победить»: главные заявления Пескова по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 апреля выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» и высказался о целях СВО, нацизме на Украине, переговорах с США и перемирии. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

О причинах СВО

Песков заявил, что Россия была вынуждена начать СВО, так как все инициативы президента РФ Владимира Путина по Украине были отвергнуты, передает РИА Новости. Песков напомнил, что Путин передал лидерам США и Европы проекты этих инициатив до начала спецоперации.

«И мы все с вами помним, как все инициативы президента были отвергнуты, и после этого, собственно, не осталось [ничего другого - прим.ред.], как решать эти задачи военным путем, путем специальной военной операции», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

О нацистах на Украине

По мнению Пескова, «ростки нацизма» на Украине начали прорастать быстрее, чем в других странах Европы, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия не могла на это не отреагировать.

«Эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. Мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать», - заявил Песков.

О долге и победе

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что спецоперация и все решения Путина - «абсолютно правильный» подход. Он заявил, что Россия должна одержать победу.

«Наш с вами долг - победить», - подчеркнул Песков.

О планах по СВО

Песков указал, что Россия стремится достичь целей спецоперации и решить поставленные Путиным задачи. Представитель президента добавил, что России необходимо обеспечить свои национальные интересы в ходе СВО.

О героизме

Песков подчеркнул, что российские военные продолжают героически выполнять задачи, поставленные Путиным, сообщает РИА Новости. Также он заявил о героизме жителей приграничных регионов России.

«Приграничным регионам сейчас очень тяжело. <...> И наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе - забота об этих людях», - подчеркнул Песков.

О ситуации в зоне СВО

Песков отметил, что ситуация на земле в зоне спецоперации сейчас совсем другая по сравнению с мартом 2022 года, и не признавать это невозможно, передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в 2022-м Россия и Украина вели переговоры. Он подчеркнул, что тогда Киевом было парафировано (предварительно подписано) соглашение с Россией, но Борис Джонсон, занимавший пост премьера Британии, «дал команду Киеву уйти из процесса переговоров».

«Киев выполнил эту команду. Сейчас ситуация другая для Киева, но ее все равно нужно признавать, от того никуда не деться», - заявил Песков.

О США, Зеленском и переговорах

Песков отметил, что Америка пытается быть посредником между РФ и Украиной. Он подчеркнул, что Россия благодарна США за «неистовые» усилия по украинскому урегулированию, сообщает РИА Новости. Также Песков сказал, что Владимир Зеленский делает много заявлений, которые в основном являются неудачными.

«Мы все ещё надеемся, что усилия Соединенных Штатов обретут успех, и президент (Владимир) Путин готов к процессу», - подчеркнул Песков.

В то же время он указал, что мирное соглашение должно быть заключено не с США, а с Украиной. Песков напомнил, что пару дней назад Путин снова подтвердил свою готовность к прямым переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. Однако из Киева сигналов о готовности к диалогу не поступало. Пресс-секретарь президента добавил, что урегулирование вряд ли будет быстрым.

«Мы понимаем, что Вашингтон хочет добиться быстрого успеха в этом процессе, но в то же время мы надеемся на понимание того, что урегулирование украинского кризиса - слишком сложное, чтобы его можно было решить в одночасье», - предупредил Песков.

О перемирии

Песков заверил, что Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия, передает РИА Новости. Однако Москва подчеркивает, что нужно учесть «целый ряд нюансов».